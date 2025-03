Ilrestodelcarlino.it - Sofia scomparsa a 16 anni, l’appello disperato dei genitori: “Qualcuno l’ha circuita, aiutateci”

Mogliano Veneto (Treviso), 4 marzo 2025 –una ragazzina di appena 16. Sono giorni di angoscia per la famiglia della giovanissima – originaria di Montagnana (Padova), anche se nell’ultimo periodo viveva in una comunità di recupero di Mogliano Veneto (Treviso) – di cui non si hanno più notizie dal 24 febbraio scorso, da quando la ragazzina è uscita da scuola a Mestre. L’ultimo avvistamento è stato segnalato alla stazione ferroviaria di Venezia.manca da casa da più di una settimana e ihanno rivolto unappello sui social per cercare di ritrovare la 16enne e riportarla a casa. I: “Telefona ai nonni,” “a condividere siamo idi, la ragazzaall’uscita di scuola a Mestre ancora lunedì scorso – scrive sui social il padre della ragazzina -.