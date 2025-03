Ilfattoquotidiano.it - Soccorsi i 32 migranti fermi da giorni su una piattaforma petrolifera al largo della Tunisia: l’operazione di salvataggio della Ong Sea Watch

I 32naufragati da almeno quattrosullaMiskar, aldelle coste tunisine, sono stati. A rispondere al video appello, lanciato dalla Ong Mediterranea Saving Humans, è stata la nave AuroraOng Seache ha raggiunto ladi proprietàmultinazionale inglese British Gas. Le autorità, secondo quanto riferisce la stessa Ong, non hanno ancora assegnato il porto sicuro di sbarco. I naufraghi provengono dalla Libia e viaggiavano a bordo di un gommone quando, viste le precarie condizioni del mezzo, hanno trovato riparo sulla.I naufraghi sono quasi tutti di origine eritrea: le persone soccorse hanno riferito che uno dei compagni di viaggio è morto. Non è la prima volta che sullaMiskar approdanoin difficoltà: tre anni fa, il 4 gennaio 2022, in 70 trovarono rifugio nella struttura a circa 80 miglia dalle coste tunisine.