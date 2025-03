Lettera43.it - Soccorsi dalla Sea Watch i 32 migranti da quattro giorni su una piattaforma petrolifera

Dopotrascorsi sullaMiskar, di proprietà della multinazionale British Gas, 32 naufraghi sono statinave Aurora dell’Ong Sea. I, provenientiLibia, si erano rifugiati sulla struttura al largo delle coste tunisine dopo i problemi al natante dove si trovavano. View this post on Instagram A post shared by Sea-(@seaitaly)La portavoce di SeaGiorgia Linardi: «Nel Mediterraneo l’omissione di soccorso è ormai una prassi impunita»Secondo quanto dichiaratoportavoce di Sea, Giorgia Linardi, «nessuna delle autorità contattate si è assunta la responsabilità giuridica e umanitaria di un soccorso obbligatorio». Ha inoltre denunciato che «anche questa volta ci siamo assunti la responsabilità di colmare un gravissimo vuoto istituzionale dettato da politiche disumane e profondamente razziste».