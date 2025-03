Ilgiorno.it - Smascherata rete di truffatori

Leggi su Ilgiorno.it

Un’indagine dei carabinieri di Bergamo ha permesso di smascherare unadispecializzati nel raggirare anziani. Un appartamento a Capriate San Gervasio era il deposito della refurtiva. All’interno sono stati sequestrati 1,4 chili di gioielli, suddivisi in otto buste, corrispondenti alle truffe. A custodirle, un 31enne napoletano che scontava i domiciliari per reati di droga: è stato denunciato per ricettazione. Tutto è iniziato il 18 febbraio con la denuncia di una 82enne di Albano Sant’Alessandro, vittima della truffa del finto avvocato, che l’aveva convinta a consegnare a un complice denaro e ori per 10mila euro. Analizzando le telecamere, i militari hanno individuato l’auto dei, fermata la sera dopo a Milano: a bordo una ventenne napoletana, che aveva messo a segno un’altra truffa.