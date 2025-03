Amica.it - Smalto nude: come sceglierlo in base alla carnagione

Le unghie consono tra le più richieste da chi vuole una manicure naturale. Ma trovare la sfumatura più adatta non è semplice, poiché andrebbe abbinata al colore della nostra. Di seguito alcuni consigli.Chi ha lachiara dovrebbe puntare sul rosato e non sul beige, che potrebbe andare in contrasto con il colore della pelle e trasformarsi in un giallino. Invece chi ha unamedia, dovrebbe optare per una sfumatura gio beige, così da esaltare la pelle olivastra. Infine chi ha unascura, dovrebbe scegliere smalti trasparenti con toni del beige e della crema. Evitare tutte le nuance rosate.Per info e dimostrazioni, guardate il video di Amica.it.