Dilei.it - SMA o Atrofia Muscolare Spinale, cos’è, come si presenta e come si può affrontare

Leggi su Dilei.it

L’(SMA) è una malattia genetica rara in cui si perdono progressivamente le capacità motorie. Colpisce le cellule nervose delle corna anteriori del midollo. Da queste cellule (motoneuroni) partono i nervi diretti ai muscoli, principalmente quelli più vicini al tronco.Questa condizione porta ad una debolezza dei muscoli che può essere di grado variabile, a seconda della forma clinica, dove l’interessamento delle gambe è generalmente maggiore delle braccia. A fronte della gravità variabile del quadro, fondamentale è riconoscere presto la patologia, anche perché le cure possono iniziare sempre più presto.Tra le opzioni disponibili in questo senso, frutto della ricerca che ha portato a varie opportunità d’approccio alla malattia, c’è un ulteriore passo avanti: il via libera per un farmaco (risdiplam) anche per i neonati sotto i due mesi.