Ilnapolista.it - Slot, dopo il derby con l’Everton, disse agli arbitri: «Se non vinciamo il campionato, sarà colpa vostra»

Leggi su Ilnapolista.it

Anche Arneperde le staffe con gli. L’allenatore del Liverpool è stato accusato di aver dettoufficiali di gara: «Se nonil, darò laa voi, cazzo», al termine del caotico pareggio per 2-2 controil mese scorso. Lo riferisce The Athletic che sottolinea come “gli animi si sono scaldati a fine partita“.Leggi anche: Everton-Liverpool, unin stile wrestling eespulso per una stretta di mano all’arbitro un po’ troppo stretta – VIDEOsqualificato per due turniIn quell’occasione,è stato espulso proprio perché si è avvicinato “ufficiali in modo “aggressivo e provocatorio”, secondo quanto riportato da un rapporto di una commissione indipendente“.La Fa ha pubblicato il rapporto proprio oggi. Al uso interno le esatte parole che Oliver ha riportato nel referto arbitrale.