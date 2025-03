Sirene inglesi per Frattesi | il Nottingham Forrest si fa avanti

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il rapporto tra il club nerazzurro e Davidepotrebbe finire al termine di questa stagione calcistica: un’annata non certamente felice per il centrocampista della Nazionale italiana, il quale è stato impiegato poco da Simone Inzaghi. Sul giocatore dell’Inter, si stanno muovendo interessi da squadre estere, tra cui il.Inter, fissato il prezzo diNella fase centrale di questa stagione, Davideè diventato un “caso” mediatico e sportivo per l’Inter. Lo scarso impiego da parte di mister Simone Inzaghi e il rendimento deludente avevano gettato l’ombra del malumore sul giocatore ex-Sassuolo.L’agente del centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana, Beppe Riso, ha tentato di destare gli interessi della Roma (la quale non ha concretizzato alcuna trattativa e offerta che potesse soddisfare le richieste nerazzurre).