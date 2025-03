Agrigentonotizie.it - Sinistra italiana, via al primo congresso della zona dei Sicani

Leggi su Agrigentonotizie.it

Si terrà il prossimo 7 marzo ilintercomunale dei montidi."Un evento di rilevanza politica per il territorio - dice una nota -, in particolare per i comuni di Cammarata, Santo Stefano Quisquina, Bivona, AlessandriaRocca e Cianciana".