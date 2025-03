Ilrestodelcarlino.it - "Sindacato cancro d’Italia". Offese alla Uil Marche:. Paolorossi rischia il giudizio

"Per me ilè il". Questa frase, insieme ad altre, postate sulla propria pagina Facebook,no di far finire a processo il sindaco di Filottrano Luca, 52 anni. E’ accusato di diffamazione aggravata dall’uso di piattaforme social. A denunciarlo è stata la segretaria generale e legale rappresentante della UilClaudia Mazzucchelli.non era stato ancora eletto primo cittadino e non era in corso nemmeno la campagna elettorale per la sua candidatura alle comunali quando, il 16 gennaio del 2024, aveva postato sul proprio profilo social una locandina dove venivano riportati i simboli e le sigle dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil. La locandina, probabilmente presa sempre su qualche social, riportava una frase con scritto che i risultati dopo 60 anni diin Italia era quello di avere "gli operai più poveri d’Europa e i dirigenti sindacali più ricchi del mondo".