Anteprima24.it - Sindacati: “Dolore e rabbia per morte del marinaio campano a Catania”

Tempo di lettura: 2 minuti“Vincenzo Giova,di 52 anni, ha perso la vita ieri mentre era imbarcato sulla nave Eurocargo Ravenna- Palermo della compagnia Grimaldi. Le dinamiche dell’incidente (LEGGI QUI) non sono ancora chiare, ma secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe rimasto schiacciato, morendo sul colpo, durante un’operazione di carico e scarico della nave”. Lo affermano in una nota congiunta la Cgil e la Cisl, la Filt Cgil e la Fit Cisl di, che si dicono “addolorati e arti” perché ancora una volta “un lavoratore ha perso la vita mentre si guadagnava da vivere”. “Giova, padre di quattro figli,– proseguono i– lavorava da anni nel settore marittimo e non ha più fatto ritorno a casa lasciando neli propri familiari e tutte le persone che lo amavano.