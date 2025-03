Simu Liu star di Shang-Chi parla della possibilità di apparire in Spider-Man 4

Leggi su Cinefilos.it

Liu,di-Chi,diin-Man 4Nonostante sia uscito quando gli spettatori erano ancora diffidenti nei confronti delle sale cinematografiche,-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è riuscito a incassare ben 432,2 milioni di dollari nel 2021. Più di tre anni dopo, stiamo ancora aspettando di rivedere-Chi in azione. C’è stato un periodo in cui sembrava che il personaggio sarebbe stato al centroSaga del Multiverso, con un sequel potenzialmente intitolato-Chi and the Wreckage of Time (un film che ci si aspettava che i Marvel Studios annunciassero al San Diego Comic-Con del 2022) e Avengers: The Kang Dynasty.I piani sono però cambiati e probabilmente i Dieci Anelli di-Chi non hanno più legami con Kang. Tuttavia, si tratta di una facile “retcon”, visto che nei fumetti provengono da Kakaranthara (la casa di Fin Fang Foom).