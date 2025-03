Unlimitednews.it - Simonelli “Una gara di Serie A negli Usa è un nostro obiettivo”

Leggi su Unlimitednews.it

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Dovrebbe essere un. Per fare una partita all’estero serve l’autorizzazione anche della Lega locale e quindi bisognerebbe trovare un accordo per questo. Noi stiamo sfruttando delle finestre per pensare di fare questo e vorremmo essere la prima Lega a fare questo eventoStati Uniti. Non so se ci riusciremo, dipenderà anche dalla nostra bravura nel fare questi accordi”. Lo ha dichiarato il presidente della LegaA, Ezio Maria, nel corso di un evento a New York. “Siamo la Lega che ha più proprietà americane di ogni altra Lega. Se questo vuol dire aumentare professionalità io sono favorevole, sicuramente se 10 proprietà nordamericane hanno voluto investire nella Lega diA italiane vuol dire che c’è una grande possibilità di guadagno, di apprezzamento e credono molto nella qualità del prodotto”.