Simona Ventura verso il clamoroso ritorno a L'Isola dei Famosi

Fermi tutti! Il sogno di ogni vero fan dedeipotrebbe trasformarsi presto in realtà (a metà),pare sia sulla giusta strada per undei. Ma andiamo per gradi e “partiamo così”.Il mese scorso la conduttrice di Citofonare Rai Due ha lasciato la scuderia Arcobaleno Tre di Lucio Presta (con il quale è rimasta in buoni rapporti) ed è approdata alla ITC2000 di Beppe Caschetto. Proprio questo passaggio avrebbe aperto le porte ad un comeback nel reality che l’ha vista unica e sola regina.dei.Ieri sera Il Messaggero e Tv Blog hanno parlato di un probabiledi Dario Maltese e Vladimir Luxuria nelle vesti di opinionisti dedei, ma pare che le cose potrebbero cambiare, visto che la tigre di Chivasso sarebbe il pole position per essere l’opinionista unica della nuova edizione del reality.