Tarantinitime.it - Sicurezza, Maiorano scrive a Piantedosi: “Servono rinforzi nel territorio ionico”

Tarantini Time QuotidianoIl parlamentare di Fratelli d’Italia chiede di potenziare l’organico dopo i numerosi episodi di criminalità“Negli ultimi tempi si sono verificati numerosi episodi di furti, atti vandalici e soprattutto gravi attacchi intimidatori ai danni degli imprenditori agricoli. Serve, pertanto, una forte risposta da parte delle Istituzioni per cercare di contrastare questi fenomeni di illegalità e criminalità che, purtroppo, generano una forte preoccupazione tra i cittadini dell’intera provincia di Taranto. Per questo motivo ho chiesto al Ministro dell’Interno, Matteo, il rafforzamento della presenza suldelle Forze di Polizia, rispetto agli organici attualmente operativi, al fine di assicurare un maggiore livello di standard di. Il forte grido di allarme che arriva dai sindaci e dalle organizzazioni di categoria non può essere ignorato”.