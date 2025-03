Lapresse.it - Si sposa in carcere a Rebibbia dopo il divieto di uscire: la storia di Nicolae Ion

Leggi su Lapresse.it

Detenuto aper una rapina finita in tragedia nel 2016, nel quale è rimasto ucciso un ristoratore,Ion oggi si èto nelromano con Micaela Tosati, veronese, conosciuta durante un corso neldi Verona. Un matrimonio che riaccende un po’ di speranza inprotagonista di una vicenda giudiziaria a dir poco complicata.Il cittadino di origini rumene infatti avrebbe dovutorsi il 24 febbraio a Bovolone ma il sogno si è infranto quando, a due giorni dall’evento, è arrivata la decisione del giudice di sorveglianza di Roma di non concedere il permesso didalè un soggetto fragile all’interno dell’istituto penitenziario, il suo trasferimento da Verona a Roma (inaspettato e immotivato secondo gli avvocati) lo ha trascinato in un vortice di depressione che ha portatoa tentare il suicidio.