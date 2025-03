Sport.quotidiano.net - Shengelia e Belinelli, gli imprescindibili. La Virtus tra certezze, obiettivi e dubbi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Cos’ha lasciato in eredità la partita con Milano? Beh, intanto l’idea che l’Olimpia abbia una rosa sterminata. Erano fuori per infortunio Shields, Nebo, Bolmaro e Dimitrijevi?. Eppure Messina aveva dodici giocatori in panchina. Pochi minuti per Bortolani e un ne per Caruso? Vero, ma si tratta comunque di elementi nel giro della Nazionale. E la? Ha ritrovato il primo posto – anche se gli scontri diretti la relegano al terzo – e almeno un mezzo sorriso. La gara con Milano valeva più dei due punti e della volontà di portarsi sul 2-0 negli scontri diretti. Valeva un bell’esame di maturità e di carattere. Che il gruppo ha superato a pieni voti. Gruppo nel quale Pajola è sempre più leader – è lui a richiamare i compagni a una maggiore attenzione, è lui a invitare la squadra in mezzo al campo per timeout improvvisati – e Hackett cresce.