Ilrestodelcarlino.it - Sgarbi e Ferrara Arte, otto richieste al sindaco: "Conflitto d’interessi?"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, tutte molto circostanziate, che ruotano attorno alla figura di Vittorioe del suo legame – in veste di presidente – con la Fondazione (pcipata dal Comune),. Sono quelle contenute nell’interpellanza depositata dalla capogruppo della Comune Anna Zonari. In particolare, la consigliera di opposizione chiede alAlan Fabbri per capire "dalla prima nomina del 2019 dia oggi, quante opere appnenti alla Fondazione Cavallini-, siano state esposte in allestimenti organizzati o promossi dalla Fondazionee con quali eventuali costi a carico della stessa o del Comune". Zonari vuole sapere anche il motivo per cui "anche fosse solo potenziale, undi interessi di, per le attività di rilievo imprenditoriale nel mercato d’, sue o della Fondazione Cavallini-di cui è presidente, non abbia prefigurato una incompatibilità con la carica di presidente di, in particolare quando quest’ultima organizza mostre con opere proprietà della Fondazione Cavallini-o dio di suoi familiari".