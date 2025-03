Padovaoggi.it - Sfonda il vetro dell'auto con un sasso: arrestato

Leggi su Padovaoggi.it

Furto suscoperto in flagranza, scattano le manette per il responsabile. Il 3 marzo mattina i poliziottia Squadra Mobile di Padova hannoun trentaduenne padovano che, dopo aver colpito con unil deflettore posteriore di una vettura ferma in sosta nel parcheggio del.