Davidemaggio.it - Sfiduciato il Direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca

Leggi su Davidemaggio.it

E’ ormai netta la spaccatura tra la redazione die il suocon l’83% dei voti dai giornalisti della testata.Si sono chiuse oggi pomeriggio le urne, aperte ieri, in merito alla consultazione sulla fiducia al. Hanno votato in 159, tra giornalisti e giornaliste di, rispondendo al seguente quesito: “Hai fiducia nella gestione editoriale deldi, RaiNews.it e Televideo?“.In 132 hanno risposto No e soltanto 12 Sì. Si aggiungono 12 schede bianche e 3 nulle. In termini percentuali, ha espresso la sfiducia nei confronti dil’83% dei votanti, contro il 7.5% di chi ha invece confermato la fiducia.I motivi della sfiduciaDa tempo, ormai, trae la sua redazione il clima era particolarmente teso.