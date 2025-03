Lanazione.it - Sette anni fa la tragedia di Davide Astori: un ricordo che non svanisce

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 4 marzo 2025 - Oggi, 4 marzo, ricorre il settimoversario della morte di, l'ex capitano della Fiorentina scomparso tragicamente nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2018, prima della partita Udinese-Fiorentina. Un calciatore amato non solo per le sue doti tecniche, ma anche per la sua grande umanità, che lo ha reso una figura rispettata da tutti nel mondo del calcio., trovato senza vita nella sua stanza d’albergo a Udine, è stato vittima di un'aritmia ventricolare maligna, causata da una grave patologia cardiaca che non era mai stata diagnosticata. La notizia della sua morte ha sconvolto il mondo del calcio, in particolare la Fiorentina e i suoi tifosi, che da quel momento hanno dovuto fare i conti con una dolorosa perdita. La, infatti, ha colpito non solo la squadra viola, ma l’intero universo calcistico.