Settantenne cade a terra per difendere la borsa

GADESCO (Cremona)Tenta di strappare laa un’anziana ma non ce la fa, a quel punto scappa, viene fermata e poi arrestata. Domenica mattina nel centro commerciale di Cremonadue, a Gadesco Pieve Delmona, una pregiudicata di 31 anni ha messo gli occhi sulla borsetta di una. È partita per strappargliela ma quando l’ha presa la proprietaria si è opposta, finendo a. Il tentato scippo è stato notato dai presenti, tra i quali c’era un carabiniere fuori servizio che è intervenuto e ha fermato la scippatrice e l’ha presa in custodia consegnandola ai colleghi che nel frattempo erano arrivati nel centro commerciale perché chiamati a intervenire proprio per lo scippo.Laè stata portata al Pronto soccorso e medicata per la botta riportata nella caduta mentre tentava di opporsi alla scippatrice, che è stata arrestata.