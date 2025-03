Sport.quotidiano.net - Serie D: sabato l’attesissima sfida contro la Sangiovannese. Montevarchi, i numeri del derby "da vincere»

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’è poco tempo per leccarsi le ferite in casaperché se la partita persa di misuraa Figline era unsentito, quella di domenica prossima lo sarà ancora di più. Al Brilli Peri andrà in scena "Il" del Valdarno, unico e irripetibile, il più antico e atteso, giocato in tutte le competizioni ben 105 volte, 79 in campionato. Inutile sottolineare l’importanza dell’inper le speranze di salvezza di Aquila e Marzocco, entrambe sconfitte nel fine settimana. Appaiate con 31 punti al San Donato Tavarnelle, danzano sul margine superiore dei play-out e mai come stavolta chi perde rischia grosso. All’orizzonte si profila la 16esimadisputata a marzo tra i due club. Come ricorda lo storico del calcio di vallata Leonardo De Nicola, nel mese della primavera sono stati 10 gli incontri a San Giovanni e 5 a, a partire dalla lontana Prima divisione ‘37/’38, con 6 successi biancazzurri, 3 rossoblù e 6 pareggi.