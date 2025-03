Romatoday.it - Serie D, la LND ufficializza il regolamento della poule Scudetto

Leggi su Romatoday.it

La stagione diD sta per entrare nel suo rush finale e come ogni anno la LND ha diramato ilper quanto riguarda la. Unche potrebbe interessare le squadre laziali, con il Cassino primo nel girone G e il Guidonia Montecelio subito dopo in classifica.