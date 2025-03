Romatoday.it - Serie D, la LND conferma le regole per gli under nella stagione 2025/2026

Leggi su Romatoday.it

Il Dipartimento Interregionale ha stabilito che per la sola attività ufficiale dellasportiva(Campionato Nazionale diD e Coppa ItaliaD), nelle singole gare, le Società hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi.