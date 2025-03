Sport.quotidiano.net - Serie C femminile. Ceparana fa il record. Mai così tanti punti

3 CAMPOMORONE 0 (25-19 / 25-16 / 25-13) FUTURA: Barletta, Battistini, Castagna, D’ascoli, Morghen, Quartieri, Rossi, Pascucci. All. Garfagnini AGV CAMPOMORONE: Cosso, Deldio, Dellepiane, Oneto, Pecollo, Pittaluga, Prestia, Pugliese, Sistini, Tassistro, Sala. All. Pigoni Arbitro: Sabato e Barcellone- La quarta vittoria consecutiva ha anche un valore numerico. Infatti rappresenta ildiottenuto nei tre anni diC dal Futurache in poco più di un’ora si sbarazza di un Campomorone che nel primo parziale è comunque partito bene tenendo testa alle ragazze di Garfagnini. Successo e terzo posto in classifica alle spalle della leader Normac ma con il Cogovalle nel mirino e distante soltanto tre lunghezze. Infatti nel primo set le avversarie hanno ceduto il passo soltanto nel finale del set concluso con il punteggio di 25-19 a favore delle padrone di casa.