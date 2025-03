.com - Serie C / Ascoli beffato a Perugia

I bianconeri di Cudini, dopo aver recuperato lo vantaggio iniziale con Odjer, subiscono la beffa nel finale. Per gli umbri, reti di Matos su calcio di rigore, e Cisco VALLESINA, 4 marzo 2025 – L’era oggi di scena al “Curi” diper l’ennesima prova-verità.Una sfida tra due deluse torneo, chiamate entrambe ad pronta risalita in classifica, in cerca di una propria identità e magari di un posto al sole nei Play-Off, per resettare tutto ed iniziare un altro campionato.In una gara aperta, soprattutto nella prima frazione di gioco, i padroni di casa sono passati in vantaggio con Matos all’8’ su calcio di rigore concesso per un fallo di Varone in area.Il bianconero Odjer, autore della rete del momentaneo pareggio (foto profilo FB ufficialeCalcio)L’ha reagito subito trovando la rete del pareggio con una bella azione di Odjer che ha trovato la complicità dell’estremo difensore biancorosso Gemello, che ha visto passare la palla calciata da fondo campo dal giocatore bianconero tra le proprie gambe, e carambolare in rete.