Sport.quotidiano.net - Serie A2: Kenny in palestra con i compagni. L’obiettivo è metterlo in condizione di giocare qualche minuto ad Avellino. La Fortitudo finalmente riabbraccia Gabriel

Vinta, persa e rivinta. Mancherà di giocatori, difisica, ma di certo non di voglia, carattere e cuore. Lache ribalta Rieti, quando sembra essere con un piede nel baratro, conferma coraggio e determinazione, e tanta voglia di andare oltre gli ostacoli. Che siano gli infortuni p quella alla malasorte che sembra aver messo nel mirino la squadra. Il plauso va a chi come Matteo Fantinelli e Riccardo Bolpin, in una situazione di piena emergenza come quella che sta attraversando la Effe, si è reso disponibile a scendere in campo nonostante la febbre alta e le condizioni fisiche personali. E’ il segno dell’unione del gruppo che, sembra banale dirlo, si è stretto ancora di più nel momento di difficoltà. Le tre sconfitte consecutive con Brindisi, Pesaro e Torino se da un lato avevano fatto vedere il lato peggiore delladella gestione Caja, dall’altro hanno spinto società, staff e giocatori a far quadrato per superare la crisi momentanea e rilanciarsi e così è stato.