Serie A1 femminile. Bergamo torna a casa per i playoff con Conegliano

Il Volley1991e lo fa in occasione deiscudetto. Il 16 marzo alle ore 17.00, per Gara 2 contro le campionesse in carica dell’Imoco, le orobiche torneranno a calcare un taraflex bergamasco, quello della Chorus Life Arena. Dalla stagione 2023/24 il club gioca al Pala Facchetti di Treviglio, grazie ad un accordo biennale. L’accordo ha permesso alla società di proseguire il proprio percorso nella massima, dopo che il PalaIntred, per anni, è stato demolito e trasformato in un museo (Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di). La sparizione del palazzetto è stata “compensata“, grazie alla costruzione della nuova arena polifunzionale di Chorus Life. L’impianto, che doveva essere pronto a fine 2023, è stato inaugurato a novembre 2024, a campionato in corso e gli alti costi hanno sempre spaventato le squadre.