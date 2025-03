Rompipallone.it - Serie A: tegola per il tecnico, lungo stop

Leggi su Rompipallone.it

Brutte notizie per un allenatore. Un giocatore si è fermato per un problema fisico e nelle prossime ore si capirà metlio l’entità dell’infortunioLaA sta per entrare nella sua volata finale. Mancano ormai 11 giornate (33 punti a disposizione ndr) e per questo motivo le squadre non possono assolutamente sbagliare. Ogni punto da ora in poi è oro e quindi i tecnici si sperano di potersi giocare le proprie chance senza dover fare i conti con infortuni o squalifiche. Avere l’intera rosa a disposizione è destinato ad essere un vantaggio molto importante. Ma non sempre è così.Un giocatore in queste ultime ore si è fermato e le sue condizioni dovranno essere valutate nelle prossime ore. La speranza è che si possa trattare di un problema di poco conto per averlo a disposizione nel minor tempo possibile.