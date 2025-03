.com - Serie A, lo scudetto è per quattro: i dati che confermano il ritorno della Juve

toc (Adnkronos) – Losi fa. in. In Italia, una lotta per il titolo così agguerrita non si vedeva da un po’. Dopo 27 giornate, l’Inter comanda la classifica con 58 punti. Seguono il Napoli, a quota 57, l’Atalanta (55) e lantus (52).squadre in 6 lunghezze, come mai accaduto nell’era dei tre punti in questo momentostagione. Quest’anno laA non ha un padrone e regala spettacolo in ogni turno, tra botta e risposta e colpi di scena continui. Dopo due campionati dominati prima dal Napoli di Luciano Spalletti e poi dall’Inter di Simone Inzaghi, la lottain questa stagione è una delle più belle di sempre. Gli azzurri e i nerazzurri si sono divisi il primato dopo le prime giornate, ma in seguito hanno rallentato e sono rientrate nella corsa anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e lantus di Thiago Motta, volata a –6 dopo il successo sul Verona firmato da Koopmeiners e Thuram.