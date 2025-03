Napolipiu.com - Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: otto squalificati, multa per Maignan e ammende per Napoli e Inter

Leggi su Napolipiu.com

A, ledelperper">Ilha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la 27ª giornata diA.giocatori sono statiper un turno: Kempf (Como) Pavlovic (Milan)(Milan) Freuler (Bologna) Mancini (Roma) Mandragora (Fiorentina) Vojvoda (Como) Zaniolo (Fiorentina)A sorprendere maggiormente è la squalifica di Mike, che non era stato ammonito durante la partita. Il portiere del Milan ha ricevuto una giornata di stop e unadi 15.000 euro per un’espressione irriguardosa rivolta all’arbitro nel tunnel degli spogliatoi.Squalifica anche per Roberto Gemmi, direttoredell’Empoli, che salterà un turno e dovrà pagare 2.