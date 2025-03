Digital-news.it - Serie A inarrestabile negli USA: record di ascolti su CBS e FOX Deportes, calcio italiano conquista America

— Golazo(@Golazo) March 4, 2025LaA sta vivendo un`impennata di popolarità senza precedentiStati Uniti, stabilendo nuovidi audience e di accessibilità. Ilnon è mai stato così vicino ai tifosini, con una stagione innovativa che ha trasformato la diffusione del campionato su più piattaforme.Per la prima volta, la LegaA ha separato le sue trasmissioni in lingua inglese e spagnola per servire meglio la comunità ispanica in rapida crescita, con ogni singola partita in diretta sulle piattaforme CBS e tre partite in diretta a settimana su FOX. Questo ha portato a oltre 1.000 ore di programmazione dellaStati Uniti per la prima metà della stagione 2024/2025, di cui oltre 600 ore di diretta. A partire dal gennaio 2025, l`audience cumulativa in diretta è salita alle stelle, segnando un aumento del 50% rispetto alla stagione precedente.