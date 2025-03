Lapresse.it - Serbia, rissa e lancio di fumogeni in parlamento a Belgrado: almeno tre feriti

tre parlamentari sono rimastidopo il caos scoppiato oggi nell’Aula deldi, in, dove sono stati anche lanciati.I legislatori dovevano votare una legge che avrebbe aumentato i finanziamenti per l’istruzione universitaria, ma i partiti di opposizione hanno insistito che la sessione fosse illegale e che si dovessero prima confermare le dimissioni del primo ministro Milos Vucevic e del suo governo.Crisi inL’incidente riflette una profonda crisi politica nel Paese balcanico, dove proteste anticorruzione durate mesi hanno scosso il governo. Vucevic ha rassegnato le dimissioni a gennaio, quando le autorità hanno dovuto affrontare le proteste per il crollo di una pensilina in cemento nel nord della, avvenuto a novembre, che causò la morte di 15 persone e che i critici hanno attribuito alla corruzione dilagante.