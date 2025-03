Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere, l’Anm a Palazzo Chigi: ecco come il governo Meloni ha costruito la trappola perfetta per i magistrati

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sta per indossare i panni del lupo cattivo di Cappuccetto rosso. Ricordate? Narrava Charles Perrault nella famosa fiaba: “Nonnina, ma che bocca grande che hai!”. E lui, il lupo, di rimando, “ma è per mangiarti meglio bambina mia!”. In egual modo-lupo cattivo farà un sol boccone dele del neofita neopresidente Cesare Parodi che si è into da sé chiedendo un incontro ain programma mercoledì. Inesperienza oppure “dipendenza” da Magistratura indipendente, la sua corrente, che tanti incarichi ha avuto e ha tuttora neled è il gruppo cui aderiva il potente sottosegretario Alfredo Mantovano e con cui era in sintonia il Guardasigilli Carlo Nordio?Alo attende la. Un misero piatto di lenticchie – sorteggio temperato per il Csm e perfino le quote rosa – per ingoiare il gigantesco rospo della