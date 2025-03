Ilgiorno.it - Senza vita tra i resti dell’aliante. Le lunga notte di ricerche nei boschi dell’Alpe Tavano

Quando l’hanno individuato, quasi a mezzadi domenica, leproseguendo da quasi cinque ore. Ma per Alberto Barani, milanese di 58 anni, non si poteva fare più nulla, imprigionatonei rottami del suo aliante. Per le suesi era mobilitata anche l’aereonautica militare: sono stati i piloti in volo notturno a localizzare il velivolo in un’area impervia e fittamenteva, a 1800 metri di quota lungo il pendio sovrastante l’alpeggio, nel territorio sopra Cavargna, in alto lago. Quando sono scattati i soccorsi, domenica sera verso le 19.30, del pilota milanese non si sapeva nulla da una decina di ore. Era infatti decollato dal campo di volo di Alzate Brianza alle 9.30, ma solo quando ormai era sera, e non aveva fatto ritorno alla base, sono partite le