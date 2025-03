Laprimapagina.it - Senza gli aiuti USA ora Kiev rischia la capitolazione entro l’estate

Leggi su Laprimapagina.it

L’Ucraina, a tre anni dall’inizio dell’invasione russa, si trova in una posizione critica. La sua capacità di resistere dipende ancora in larga parte dal supporto militare degli Stati Uniti, che ora è a rischio con il possibile blocco delle forniture deciso da Donald Trump. Se tale scenario dovesse concretizzarsi, le stime indicano che le forze ucraine potrebbero mantenere l’attuale livello di combattimento solo per altri sei mesi.Un’industria bellica insufficienteNonostante i progressi nella produzione interna di armamenti,riesce a coprire solo un terzo del proprio fabbisogno militare. Prima del 2022, la percentuale era inferiore al 10%. Il resto delle forniture arriva dall’Europa (30%) e dagli USA (40%). Tuttavia, l’Unione Europea, nonostante il suo potenziale economico e militare, è ancora incapace di compensare l’eventuale stop degliamericani.