Sei nazioni 2025 Lorenzo Cannone | Contro l’Inghilterra servirà disciplina

Leggi su Sportface.it

L’Italrugby è scesa in campo questa mattina per la prima sessione di allenamento in vista dell’impegno di domenica 9 marzo all’Allianz Twickenham Stadium, match valido per la quarta giornata del Guinness Sei. Al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, il gruppo al completo agli ordini dello staff tecnico guidato da Gonzalo Quesada ha svolto un lavoro collettivo e poi diviso in reparti, mentre nel pomeriggio una seduta di lavoro conclusiva in palestra. Nell’incon la stampa ha preso la parola, che si è soffermato sulla prossima sfidai Lions: “tende a rallentare molto i palloni e ne rubano tanti, sono primi nei turnover. Hanno giocatori di grandissima qualità, le loro terze linee sono molto dinamiche e le trovi sempre in giro per il campo.