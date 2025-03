Bergamonews.it - Sedici aziende bergamasche a Key The Energy Transition Expo a Rimini

. Si alza il sipario sul palcoscenico d’eccezione della transizione e dell’efficienza energetica. Da mercoledì 5 marzo, a venerdì 7 marzo, è in programma alla Fiera diKey – The, l’evento di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo, dedicato al futuro dell’energia.Sono attesi più di 1.000 espositori (il 20% in più rispetto al 2024), di cui oltre il 30% internazionali. Grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e dell’Agenzia Ice, alla collaborazione con le più importanti Associazioni del settore e a una rete di agenti diffusa capillarmente in tutto il mondo, saranno coinvolti circa 350 hosted buyer e delegazioni provenienti da più di 50 Paesi, con Nord Africa, Medio Oriente, Balcani ed Est Europa che costituiscono le aree più rappresentate.