Sport.quotidiano.net - Scoperta Cambiaghi. E’ lui il colpo di gennaio. Ora sogna la Nazionale

"Giocare la Champions è un sogno, ma sono qui anche per ricalcare le orme di Orsolini e raggiungere la", disse Nicolòin un assolato giorno di luglio, nella sala stampa di Valles, regalando le sue prime parole ufficiali da calciatore del Bologna. Ancora non poteva sapere, sfortunato ragazzo, che la sua rincorsa all’azzurro, ma soprattutto la sua nuova parabola in rossoblù, si sarebbe bruscamente interrotta meno di un mese dopo, il 18 agosto, nei minuti finali di Bologna-Udinese prima di campionato, quando il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro si lacerò presentando il conto di sei lunghi mesi di stop. Un po’ cinicamente potremmo osservare che non tutti i mali a volte vengono per nuocere, se è vero che proprio quel pesante ko spinse Sartori e Di Vaio ad accelerare la pratica Dominguez, il folletto argentino che viceversa sarebbe probabilmente arrivato a Casteldebole nella finestra del mercato di