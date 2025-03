Tutto.tv - Scontro tra Helena e Javier dopo la puntata del GF: delusione ed epilogo inatteso

Leggi su Tutto.tv

Durante la scorsadel Grande Fratello c’è stato un allontanamento traMartinez edPrestes. Il motivo risiede nel fatto che la ragazza è rimasta male per il comportamento del suo fidanzato, il quale non l’ha difesa durante la gita fuoriporta mentre tutti gli altri concorrenti l’hanno attaccata.la diretta, così, i due si sono concessi un momento di confronto per parlare della faccenda e capire se fosse possibile trovare un punto d’incontro oppure no.discutonoladi ieri del GFIl rapporto traPrestes eMartinez potrebbe subire una battuta d’arrestoquanto accaduto in questi giorni nella casa del Grande Fratello. La gita fuoriporta che hanno fatto i veterani ha generato un certo sgomento facendo nascere diverse discussioni.