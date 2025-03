Scontro frontale nel bypass del Galluzzo provoca una vittima

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Incidente mortale nel by pass della statale 741 del. A causare il decesso lofra due autovetture nella strada che unisce la via Senese allo svincolo dell’A1 e all’ingresso della Firenze – Siena.Per i soccorso e i rilievi l’Anas ha provveduto a chiudere un tratto della statale 741 in entrambe le direzioni nel territorio del comune di Impruneta e il traffico è deviato sulla viabilità locale.Sul posto forze dell’ordine, l’elicottero Pegaso della Regione Toscana, i vigili del fuoco e anche le squadre Anas.