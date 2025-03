Lanazione.it - Scippo in centro, preso 18enne. Tenta di rubare la borsa a una donna. Lei resiste, urla e lo fa arrestare

Leggi su Lanazione.it

Si sarebbe avvicinato con una scusa. Il tempo di capire quale fosse la sua richiesta e la ragazza si è ritrovata le mani di quello che credeva fosse un semplice interlocutore attaccate alla sua. Ma la giovane, secondo quanto ricostruito, ha resistito altivo di, iniziando are. Una reazione che, forse, lo scippatore non aveva previsto, tanto da mollare la presa e allontanarsi rapidamente. Ma la fuga è durata poco, perché è stato individuato quasi subito dalla polizia ed è stato arrestato. È stato identificato per untunisino, in Italia irregolarmente. Sarebbe stato lui ad avvicinare la ragazza e are di portarle via la. La presunta vittima lo ha riconosciuto. L’episodio si è verificato sabato sera in piazza Grimana. In base alle descrizioni della vittima, gli agenti hanno individuato il sospettato a poca distanza, in piazza Ansidei.