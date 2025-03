Quicomo.it - Sciopero treni: 24 ore di stop tra il 7 e l’8 marzo, disagi in vista

Leggi su Quicomo.it

Confermato lodei. Per la giornata di sabato 8(l'agitazione in realtà inizia già dalle 21 di venerdì 7) è stato indetto unodel settore ferroviario. Possibilidunque per italia e Trenord. Loavrà carattere nazionale.Gli orari.