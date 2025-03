Thesocialpost.it - Sciopero 8 marzo, disagi previsti per aerei, treni e scuola

Per sabato 8è stato proclamato unonazionale che coinvolgerà diversi settori del trasporto pubblico. L’agitazione, indetta dal sindacato Usi-Cit e da altre sigle come Cub e Usb, interesserà il personale die autostrade. Ecco nel dettaglio le fasce orarie e i servizi garantiti.Leggi anche:dei camionisti: “Avanti a oltranza”. Cosa succedeIl personale ferroviario si fermerà dalle 21 di venerdì 7fino alle 21 di sabato 8. Secondo quanto comunicato datalia, potrebbero verificarsi cancellazioni e variazioni su tutta la rete, coinvolgendo idel Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord. Per il trasporto regionale, saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce protette: 6:00-9:00 e 18:00-21:00 dei giorni feriali.