Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv, Mondiali 2025: orari 10 km, programma, tv, streaming, italiani in gara

Leggi su Oasport.it

Dopo un giorno di pausa, Trondheim torna ad accogliere idi sci di, e lo fa con altre due gare distance, sebbene con partenza a intervalli. Ci si occupa in particolare delle 10 km a tecnica classica, che riempiranno il pomeriggio in Norvegia.Per stavolta l’Italia schiera quattro esponenti sia al maschile che al femminile. Niente Pellegrino, anche perché domani c’è la team sprint e quindi è evidente il tentativo di non forzarlo per nessuna ragione. Semmai, è possibile che ci siano alcune indicazioni dalla giornata odierna verso quella di domani, e non solo in chiave azzurra. Una cosa è certa:pronostico aperto.Le 10 km tc deidi Trondheimsi disputeràalle ore 13:00 e 15:30. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport 1 e su RaiSport. La direttasarà assicurata da RaiPlay, Discovery+, Sky Go e DAZN.