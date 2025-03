Sci di fondo Mondiali Trondheim 2025 | Klaebo fa tris nella 10 km TC Andersson batte ancora Johaug

Leggi su Sportface.it

Johannes Høsflotcala la tripletta e vince anche10 km a tecnica classica maschile con partenza a intervalli di, dove sono in scena i Campionatidi sci nordico. Il fuoriclasse norvegese si aggiudica così il terzo oro su tre gare individuali in questa rassegna iridata, dopo i successisprint eskiathlon dei giorni scorsi. In carrierasale così a 12 ori iridati e 15 medaglie, sempre più vicino a diventare il migliore di sempre. Per la Norvegia è un’altra tripletta, dal momento che salgono sul podio anche Erik Valnes con l’argento e Harald Østberg Amundsen con il bronzo (il secondo dopo quelloskiathlon). Attualmente, su tre gare disputate a livello maschile nello sci di, la Norvegia ha raccolto ben sette medaglie, con Federico Pellegrino e il finlandese Lauri Vuorinen unici estranei ad inserirsi sul podiosprint.