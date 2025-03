Oasport.it - Sci di fondo, Andersson beffa Johaug anche nella 10 km tc dei Mondiali

Dopo averla battuta al fotofinish20 km skiathlon, la svedese Ebba Andeon supera di un soffio la norvegese Therese10 km femminile in tecnica classica con partenze ad intervalli dei2025 di sci di, in corso a Trondheim, in Norvegia. La miglior italiana è Caterina Ganz, 15ma.Nuovo dispiacere per il pubblico di casa: dopo un lungo duello a distanza a spuntarlagara odierna è ancora la svedese Ebba Andeon, che completa le proprie fatiche in 30’19?8 e conquista oro e titolo iridato battendo la norvegese Therese, medaglia d’argento a 1?3.Il gradino più basso del podio, grazie ad una bella rimonta nel tratto finale, va all’altra svedese Frida Karlsson, terza a 12?1, la quale sfila la medaglia di bronzo all’austriaca Teresa Stadlober, in testa alla gara fino ai 5 km e poi calataseconda parte, quarta a 15?0.