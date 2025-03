Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Lara Gut-Behrami ad Are: due podi a distanza di 10 anni

La Coppa del Mondo di scifemminile 2025 è ufficialmente nel suo rush finale. Mancano ormai pochissime gare alla conclusione e Federica Brignone sogna la sua seconda Sfera di Cristallo della sua splendida carriera.Nel corso del prossimo weekend le atlete saranno di scena ad Åre (Svezia) per due gare tecniche sulla pista denominata Störtloppsbacken che metteranno in palio punti pesanti sia per la corsa al titolo, sia per le Coppe di specialità. Nel gigante sarà grande protagonistaGut-che proverà a mettere pressione a Federica Brignone. Com’è andata la svizzera sulla pista svedese?L’esordio della ticinese sulla pista di Åre arriva l’11 marzo 2009 con un settimo posto nella discesa vinta da Lindsey Vonn, davanti a Maria Riesch e Renate Goetschl. Il secondo appuntamento della svizzera arriva il 26 febbraio 2011 in un’altra discesa e un nono posto nella gara vinta dalla solita Lindsey Vonn davanti a Tina Maze e Maria Riesch.