Sci alpino i precedenti di Federica Brignone ad Are | un successo e primo podio 13 anni fa!

Da Kvitfjell ad Are, dalla Norvegia alla Svezia. La Coppa del Mondo femminile vive il suo terzultimo appuntamento stagionale, con in programma un gigante ed uno slalom. Proprio la gara tra le porte larghe è stata messa nel mirino da, che ha la grandissima occasione di allungare ulteriormente su Lara Gut-Behrami in classifica generale. La valdostana ha vinto sette degli ultimi dieci giganti disputati (nei restanti tre è uscita) e sicuramente vorrà bissare ildella passata stagione in Svezia per mettere probabilmente il sigillo finale sulla sfera di cristallo.Proprio lo scorso annoera riuscita ad ottenere la sua prima ed unica vittoria in carriera ad Are. La valdostana ha completato una rimonta incredibile nella seconda manche, visto che aveva concluso al terzo posto la prima ma con un ritardo di un secondo e sedici centesimi da Sara Hector.